Formel 1 in Monaco: Pérez ist der große Verlierer - Wetter-Roulette lässt Spannung für Sonntag steigen

Pérez enttäuscht auf ganzer Linie

Obwohl das Rennen erst noch gefahren werden muss, steht der große Verlierer des Wochenendes bereits fest: Sergio Pérez. Der Red-Bull-Pilot, der sich durch Siege in Saudi-Arabien, Baku oder im Vorjahr in Monaco den Ruf des Spezialisten für Stadtkurse erarbeitete, enttäuschte beim Qualifying an der Côte d'Azur auf ganzer Linie. Bereits im ersten Abschnitt des Qualifyings verlor der 33-jährige Mexikaner in der ersten Kurve die Kontrolle über seinen Boliden und krachte heftig in die Leitschiene. Vom 20. und damit letzten Startplatz aus ist Pérez im Kampf um die Punkteränge praktisch chancenlos. Ebenso schwinden durch den voraussichtlichen "Nuller" im Fürstentum die WM-Chancen des zweifachen Saisonsiegers drastisch. Teamkollege und WM-Leader Verstappen kann den Vorsprung in der Fahrerwertung auf fast 40 Punkte ausbauen.