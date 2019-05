Der 21-jährige Monegasse Charles Leclerc ist nicht nur Hoffnungsträger seines Heimatlandes, sondern der ganzen Formel 1.

Der Generationswechsel in der Formel 1 kündigt sich auch an diesem Beispiel an. Fünffach-Weltmeister Lewis Hamilton legt die kurzen Wege in Monaco zwischen Quartier, Fahrerlager und von dort auch zur Boxengasse mit einem 140 PS starken Motorrad, das seinen Namen ...