Der Formel-1-Weltmeister ist in Österreich Favorit. Nur wenige Fahrer können dem Red-Bull-Piloten in Spielberg gefährlich werden.

Obwohl die Motoren beim Gastspiel der Formel 1 in Österreich erst am Freitag gestartet werden, herrschte bereits am Donnerstag ausgelassene Stimmung in Spielberg. Etliche Autos und Wohnmobile machten sich auf den Weg ins Murtal und auf den Campingplätzen in der ...