Formel 1: In Spielberg jagen alle Max Verstappen

Der Formel-1-Weltmeister ist mit nur 24 Jahren bereits Rekordsieger auf dem Red-Bull-Ring.

Nach einem katastrophalen Saisonstart mit zwei Ausfällen in den ersten drei Rennen hatten wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten im Hause von Red Bull Racing damit gerechnet, dass Formel-1-Weltmeister Max Verstappen mit einer souveränen WM-Führung im Gepäck zum Heimrennen seines Rennstalls nach Österreich reist. Daran konnte auch der eigentlich verkorkste Grand Prix von Großbritannien nichts ändern, als Verstappen in Führung liegend nach dem Überfahren eines Trümmerteils, das sich im Unterboden verfing, viel Leistung verlor. "Der siebte Platz war sehr hart erkämpft. Das Ergebnis ist aber besser, als ich nach so vielen Problemen mit dem Auto erwartet habe", sagte Verstappen, der die Weltmeisterschaft mit einem Vorsprung von 34 Zählern anführt. Die Chancen, dass der Punktepolster des 24-jährigen Niederländers auf Teamkollegen Sergio Pérez sowie die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz beim Rennwochenende in der Steiermark wieder anwächst, ist groß. Denn Verstappen konnte vier der vergangenen sechs Rennen auf dem Red-Bull-Ring für sich entscheiden.

Besonders dominant waren dabei die beiden Siege bei der Doppelveranstaltung im Vorjahr, als der Red-Bull-Pilot in einer eigenen Liga unterwegs war und die Konkurrenz zwei Mal um mehr als 15 Sekunden deklassierte. Das macht Verstappen, der mit seinen vier Siegen Rekordsieger auf dem Red-Bull-Ring ist, auch in diesem Jahr zum Topfavoriten in Spielberg. Außerdem ist Verstappen der einzige Nicht-Mercedes-Pilot, der seit dem Österreich-Comeback der Formel 1 im Jahr 2014 auf dem Red-Bull-Ring gewinnen konnte.

Die besten Chancen, den amtierenden Weltmeister auf seiner Paradestrecke zu besiegen, rechnet sich am kommenden Wochenende aber wohl Ferrari aus. Das italienische Traditionsteam ist nach vielen Krisenjahren in dieser Saison endlich wieder konkurrenzfähig und peilt nach dem Sieg in Silverstone nur eine Woche später den nächsten Erfolg an. In der Vergangenheit hatten die Italiener auf österreichischem Boden aber nur selten Grund zum Jubeln. Seit 1964 konnte Ferrari lediglich fünf Mal über einen Sieg in Österreich jubeln. Der bislang letzte Erfolg für Ferrari auf österreichischem Boden gelang Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher im Jahr 2003. Wollen die Italiener im Kampf um die beiden WM-Titel nicht weiter an Boden auf Verstappen und Red Bull verlieren, ist ein Sieg im Wohnzimmer des Rivalen 19 Jahre nach dem letzten Triumph fast schon Pflicht.