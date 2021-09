Formel 1: Ist Lewis Hamilton der beste Fahrer aller Zeiten?

Der 36-jährige Brite stößt nach seinem 100. Triumph in der Formel 1 in neue Sphären vor.

Der 100. Sieg am Sonntag markiert einen weiteren Meilenstein in der außergewöhnlichen Formel-1-Karriere von Lewis Hamilton. Mit sieben Weltmeistertiteln, einer dreistelligen Anzahl an Siegen sowie unzähligen anderen Rekorden ist der 36-jährige Brite ohne Zweifel der erfolgreichste Pilot, der jemals in der Königsklasse des Motorsports aktiv war. Niemand weiß das besser als Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Der 49-jährige Wiener zieht seit 2013 die Fäden im Motorsportbereich der Silberpfeile und hat großen Anteil am Siegeszug Hamiltons. Sechs seiner sieben Titel holte der Ausnahmeathlet ...