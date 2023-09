Formel 1: Kein Team hat Budgetobergrenze 2022 überschritten

Finanzreglement soll verfeinert werden

Des Weitern heißt es in der Aussendung: "Die FIA stellt ferner fest, dass das Finanzreglement für die langfristige finanzielle Stabilität des Sports von wesentlicher Bedeutung ist und dass es auf der Grundlage der Ergebnisse jedes Überprüfungsprozesses weiterentwickelt und verfeinert wird, und zwar sowohl in Bezug auf das Reglement selbst, das im Rahmen des FIA-Formel-1-Governance-Prozesses verfasst und genehmigt wird, als auch in Bezug auf die Art und Weise, wie es durchgesetzt und überwacht wird. Die FIA hat erhebliche Investitionen in diese Abteilung getätigt und wird dies auch in Zukunft tun, zum gemeinsamen Nutzen des Sports."

Budgetobergrenze gibt es seit 2021

Das Finanzreglement wurde in der Formel 1 ab der Saison 2021 nach einstimmiger Zustimmung der Teams eingeführt. Die Absicht des Finanzreglements ist es, die Ausgaben in der Rennserie zu begrenzen, um die langfristige Lebensfähigkeit der Meisterschaft zu gewährleisten und die Leistungsdichte unter den Teams zu erhöhen und so einen spannenderen Rennsport zu schaffen.

Red Bull bekam schon eine Strafe

Red Bull Racing musste im Vorjahr für das Überschreiten der Kostengrenze sieben Millionen US-Dollar (6,97 Mio. Euro) zahlen. Zudem wurden die aerodynamischen Entwicklungsressourcen - primär Tests im Windkanal - für die nächsten zwölf Monate um zehn Prozent beschnitten. Red Bull akzeptierte die angebotenen Sanktionen zähneknirschend. Die Gerüchte, wonach der österreichische Rennstall auch 2022 die Budgetobergrenze missachtet haben könnte, bestätigten sich nicht.