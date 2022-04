Formel 1: Leclerc dominiert in Melbourne, Verstappen erneut out

Der Ferrari-Pilot feierte beim Grand Prix von Australien seinen zweiten Saisonsieg und hat in der WM-Wertung einen komfortablen Vorsprung. Red Bull kämpft indes mit der Zuverlässigkeit.

Trainingsbestzeit, Pole Position, schnellste Runde und ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg: Der Grand Prix von Australien wurde zur großen Show von Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot dominierte bei der Rückkehr auf veränderter Strecke in Melbourne nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause das Renngeschehen nach Belieben und sicherte sich trotz zweimaliger Safety-Car-Phase mit einem Vorsprung von über 20 Sekunden seinen zweiten Saisonsieg im dritten Rennen. Ferrari und der 24-jährige Monegasse sind derzeit das Maß der Dinge in der Königsklasse des Motorsports.

"Natürlich habe ich am ganzen Wochenende einen guten Job gemacht. Aber ohne das Auto wäre es nicht möglich gewesen. Besonders im Rennen waren wir an diesem Wochenende extrem stark, das war etwas überraschend", freute sich Leclerc, der die Weltmeisterschaft mit einem komfortablen Vorsprung von 34 Punkten anführt. Einen ähnlich großen Vorsprung nach drei Saisonrennen hatte zuletzt Nico Rosberg 2016. Der damalige Mercedes-Pilot sicherte sich bekanntlich am Ende des Jahres auch den Titel. Daran will Leclerc bei noch 20 zu absolvierenden Rennen aber noch nicht denken. "Wir sind erst beim dritten Rennen. Da ist es schwierig, über die Meisterschaft nachzudenken. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Dann haben wir eine Chance auf den Titel", meinte Leclerc.

Trotz des Ausfalls seines Teamkollegen Carlos Sainz liegt Ferrari auch in der Konstrukteurs-WM deutlich voran. Das liegt aber auch an der schwächelnden Konkurrenz. Red-Bull-Pilot Sergio Pérez überholte im Rennverlauf zwar beide Mercedes und sicherte sich den zweiten Rang. Dafür erlebte Teamkollege Max Verstappen erneut ein Rennen zum Vergessen. Der amtierende Weltmeister schied wie schon beim Auftaktrennen in Bahrain an zweiter Position liegend aufgrund eines technischen Defekts aus. "Wieder ein schlechter Sonntag, das ist ziemlich frustrierend und inakzeptabel. Solche Dinge dürfen nicht passieren, wenn man um den WM-Titel kämpfen will", ließ der 24-jährige Niederländer seinem Frust freien Lauf. Ausfallgrund dürfte ersten Angaben zufolge das Benzinsystem gewesen sein.

Ebenso besorgniserregend wie die Zuverlässigkeitsprobleme ist für Red Bull der Rückstand auf Ferrari. "Das ist alarmierend. Wir sind nicht in der Lage, so schnell und so leicht in das richtige Reifenfenster zu kommen wie Ferrari, und wir sind zehn Kilo schwerer. Aufgeben tun wir nicht, aber das war ein herber Rückschlag", gesteht Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko.

Von der Unzuverlässigkeit der österreichischen Boliden profitierte einmal mehr Weltmeister Mercedes. George Russell und Lewis Hamilton holten mit den Plätzen drei und vier das Maximum heraus. Russell ist derzeit sogar erster Verfolger von Leclerc in der WM-Wertung. "Wir hatten etwas Glück. An diesem Wochenende lagen wir weit hinter unseren Gegnern, aber stehen auf dem Podium", sagte Russell.

Den ersten Punkt in dieser Saison gab es für Williams. Alexander Albon startete mit harten Reifen, kam erst in der vorletzten Runde an die Box und wurde schließlich Zehnter. Damit ist nur noch Aston Martin, das mit großen Ambitionen in die Saison gestartet war, punktelos.

Das nächste Rennen steigt in zwei Wochen in Imola und dürfte angesichts der aktuellen Ferrari-Überlegenheit zur Party in Rot für die Tifosi werden.

Grand Prix von Australien

1 Charles Leclerc MON Ferrari 2 Sergio Perez MEX Red Bull 3 George Russell GBR Mercedes 4 Lewis Hamilton GBR Mercedes 5 Lando Norris GBR McLaren 6 Daniel Ricciardo AUS McLaren 7 Esteban Ocon FRA Alpine 8 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo 9 Pierre Gasly FRA Alpha Tauri 10 Alex Albon THA Williams

WM-Stand