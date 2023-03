Leclerc und Ferrari kassieren die erste Startplatzstrafe des Jahres

Schon im zweiten Saisonrennen am Sonntag in Saudi-Arabien muss der Ferrari-Pilot zehn Plätze weiter hinten starten. Verantwortlich dafür sind die Zuverlässigkeitsprobleme beim italienischen Traditionsteam.

Eigentlich sollte in diesem Jahr bei Ferrari alles besser werden. Nach der enttäuschenden Vorsaison, in der man durch etliche Strategiefehler sowie Zuverlässigkeitsprobleme die WM-Titel in der Formel 1 leichtfertig verspielte, holte das italienische Traditionsteam mit Frédéric Vasseur einen neuen Teamchef . Doch auch unter dem 54-jährigen Franzosen plagen die Scuderia dieselben Probleme wie unter seinem Vorgänger Mattia Binotto. Denn die Saison ist noch keine zwei Rennen alt und schon gibt es die erste Startplatzstrafe für Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Der 25-jährige Monegasse muss beim Großen Preis von Saudi-Arabien am Sonntag in Dschidda mindestens zehn Plätze weiter hinten starten, weil die Kontrollelektronik im Antriebsstrang des Ferraris bereits zum zweiten Mal getauscht werden muss. Die Komponente wurde bereits vor dem Rennen in Bahrain das erste Mal getauscht und verursachte dann den Ausfall des Vizeweltmeisters beim Auftakt. In Saudi-Arabien kommt damit bereits die dritte Kontrollelektronik beim Boliden von Leclerc zum Einsatz. Pro Saison sind allerdings nur zwei erlaubt.