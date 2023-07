Formel 1: Lewis Hamilton bleibt der Superstar

Die britischen Fans liegen dem Formel-1-Rekordweltmeister in Silverstone zu Füßen. Doch nicht allen ist zum Feiern zumute. Wie im Vorjahr drohen wieder Proteste von Umweltaktivisten.

Unglaubliche acht Mal konnte Lewis Hamilton den Grand Prix von Großbritannien bislang für sich entscheiden. Damit ist der 38-jährige Brite der mit Abstand erfolgreichste Formel-1-Fahrer auf dem Traditionskurs in Silverstone. "Ich bin so glücklich, wieder hier zu sein. Dieser Grand Prix ist einfach der beste", sagte Hamilton, der von seinen Landsleuten bei seinem Heimrennen regelrecht verehrt wird. Obwohl mit Hamilton-Teamkollege George Russell, McLaren-Pilot Lando Norris und dem mit thailändischer Lizenz fahrenden, aber in London geborenen Alexander Albon im Williams noch drei weitere Briten in der Formel 1 fahren, hat die überwältigende Mehrheit der Besucher nur Augen für Hamilton. Am Freitag kassierte Mercedes sogar eine Verwarnung der FIA, weil der Superstar aufgrund des Trubels um seine Person zu spät zu einer Pressekonferenz erschien. Um mehr Fans die Chance zu ermöglichen, ihren Helden live vor Ort zu sehen, erhöhte der Veranstalter nach dem Rennen im Vorjahr sogar noch einmal die Zuschauerkapazitäten. Rund 480.000 Besucher werden insgesamt an den drei Veranstaltungstagen in Silverstone erwartet.

Dass die britischen Fans im Rennen am Sonntag (16 Uhr/live ORF 1) über den neunten Streich Hamiltons auf einer seiner Lieblingsstrecken jubeln dürfen, ist aber höchst unwahrscheinlich. Denn der erfolgreichste Pilot in der Geschichte der Königsklasse des Motorsports wartet seit rund eineinhalb Jahren auf seinen 104. Sieg in der Formel 1. Das letzte Mal jubelte der Mercedes-Pilot in der entscheidenden Phase des legendären WM-Duells mit Max Verstappen beim Großen Preis von Saudi-Arabien im Dezember 2021 vom obersten Treppchen.

Dass Hamilton seither auf den nächsten Erfolg wartet, hat weniger mit den fahrerischen Leistungen des siebenmaligen Weltmeisters, sondern viel mehr mit seinem Boliden zu tun. Seit der Einführung des neuen technischen Reglements zu Beginn der Saison 2022 ist die Dominanz der Silberpfeile endgültig vorbei, das erfolgsverwöhnte Team ist nicht mehr aus eigener Kraft siegfähig. Die Ausnahme stellte der Sieg von Russell Ende der vergangenen Saison in Brasilien dar. Trotz der für Mercedes-Verhältnisse düsteren Aussichten und der erschreckend schwachen Leistung beim Grand Prix von Österreich in der Vorwoche versprühen die Silberpfeile rund um Teamchef Toto Wolff vor dem Heimrennen Optimismus. Denn Mercedes hat in Silverstone einen neuen Frontflügel am Auto, um Red Bull wieder näher zu kommen. "Wir gehen Schritt für Schritt vor und versuchen den Rückstand zu verringern", erklärte Hamilton, der sich auch zu den drohenden Protesten von Umweltaktivisten am Renngelände in Silverstone äußerte. Im Vorjahr setzten sich rund 100 Personen in der Auftaktrunde auf die Strecke. "Wir wollen nicht, dass sie sich gefährden, und wir wollen nicht, dass irgendjemand anderes gefährdet wird." Nachsatz: "Ich unterstütze friedliche Proteste."