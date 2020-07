Formel 1: Lewis Hamilton eroberte die WM-Führung

Die Dominanz der Silberpfeile in der Formel 1 erreichte beim dritten Lauf der Weltmeisterschaft in Ungarn ein neues Ausmaß. Beim Qualifying auf dem Hungaroring in der Nähe von Budapest distanzierten die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas die Konkurrenz um eine knapp Sekunde. Das Rennen am Sonntag verlief für Weltmeister Hamilton ähnlich dominant. Selbst der Start auf den Intermediate-Reifen, da die Strecke nach Regenfällen zuvor noch nicht ganz aufgetrocknet war, konnte den Briten nicht aus der Ruhe bringen. Der sechsfache Weltmeister fuhr einen souveränen Start-Ziel-Sieg ein und konnte es sich sogar erlauben, kurz vor Schluss noch einen Boxenstopp einzulegen, um sich den Bonuspunkt für die schnellste Runde des Rennens zu sichern. Mit dem achten Sieg auf dem Hungaroring stellte Hamilton den Rekord von Michael Schumacher für die meisten Rennsiege an einem Ort ein. "Große Gratulation an alle Personen im Team. Wir haben alles richtig gemacht. Das ist eines meiner Lieblingsrennen", freute sich der 35-Jährige. Teamkollege Bottas musste sich hingegen mit dem dritten Rang zufrieden geben. Der Finne legte einen Frühstart hin, bremste aber wieder ab und kassierte keine Strafe, da er seine Startbox nicht verlassen hatte. Durch das Abbremsen verlor der Finne jedoch einige Positionen und musste sich im Verlauf des Rennens wieder nach vorn kämpfen. "Es war ein schlechtes Rennen für mich. Ich habe beim Start alles verloren", ärgerte sich Bottas, der die Führung in der Weltmeisterschaft an seinen Teamkollegen abgeben musste.

Zwischen den beiden Mercedes-Piloten kam Max Verstappen im Red Bull als Zweiter über die Ziellinie. Der Niederländer konnte sein Glück nach dem unerwarteten Podestplatz nicht fassen. Beim Qualifying am Samstag fehlten den Bullen noch über eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit, Verstappen fuhr nur die siebtbeste Zeit. Wenige Minuten vor dem Rennstart schien das Wochenende für den österreichischen Rennstall dann endgültig gelaufen zu sein. Verstappen verlor auf der Runde zur Startaufstellung die Kontrolle und beschädigte seinen Boliden massiv. Erst kurz vor Rennstart waren die Reparaturarbeiten am RB16 abgeschlossen. Mit einem perfekten Start schob sich der 22-Jährige früh an die zweite Position und verteidigte diese in der Endphase des Grand Prix gegen den heranstürmenden Bottas. "Das war unglaublich gute Arbeit der Mechaniker. Der zweite Platz heute fühlt sich an wie ein Sieg", jubelte Verstappen.

Quelle: SN