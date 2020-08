Formel 1: Lewis Hamilton sichert sich Pole Position in Belgien

Weltmeister Lewis Hamilton startet am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1 und Sky) zum fünften Mal in dieser Formel-1-Saison von der besten Position ins Rennen. Der Brite sicherte sich am Samstag im Qualifying für den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps die 93. Pole Position seiner Karriere, markierte dabei mit 1:41,252 Min. neuen Streckenrekord.

Seinem Mercedes-Stallrivalen Valtteri Bottas nahm Hamilton 0,511 Sekunden ab. Dritter war Max Verstappen im Red Bull. Hamilton liegt in der WM-Wertung vor dem siebenten Lauf der wegen der Coronakrise verspätet gestarteten Saison 39 Punkte vor Verstappen und peilt in Belgien seinen fünften Saisonsieg an. Quelle: APA