Formel 1: Lewis Hamilton überrascht immer wieder

Der Weltmeister will beim Heimrennen in Silverstone den nächsten Rekordsieg feiern und lüftete ein Geheimnis. Der 35-Jährige hat 2018 mit Musik-Superstar Christina Aguilera einen Song veröffentlicht.

Nach einer einwöchigen Verschnaufpause startet der Formel-1-Zirkus am Freitag auf der Traditionsrennstrecke in Silverstone in den zweiten "Triple-Header" - drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden - der Saison. Neben dem Grand Prix von Italien ist der Grand Prix in Großbritannien der einzige, der seit Gründung der Formel 1 im Jahr 1950 jährlich ausgetragen wurde.

Der Rekordsieger auf der Strecke in Silverstone heißt wenig überraschend Lewis Hamilton. Der amtierende Formel-1-Weltmeister konnte auf dem knapp sechs Kilometer langen Umlauf bereits sechs Mal gewinnen. Seit 2014 gewann der Lokalmatador, der eine Autostunde von der Rennstrecke entfernt aufwuchs, fünf der sechs Rennen in Großbritannien. Lediglich Ferrari-Pilot Sebastian Vettel konnte Hamilton vor zwei Jahren auf dessen Heimstrecke besiegen.

Mercedes bleibt das Maß aller Dinge

Auch in diesem Jahr dürfte unter normalen Bedingungen kein Weg an einem Mercedes-Sieg vorbeiführen. Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas sind der Konkurrenz in der bisherigen Saison meilenweit voraus. In der Konstrukteurswertung hat die Mercedes-Mannschaft nach drei absolvierten Rennen 121 von 132 möglichen Punkten eingefahren. Zum Vergleich: Red Bull Racing hat als erster Verfolger nur 55 Punkte zu Buche stehen.

Lewis Hamilton kann den Rekord für die meisten Heimsiege in der Formel 1 brechen

Obwohl Hamilton den Rekord für die meisten Siege beim Grand Prix von Großbritannien bereits inne hat, kann der sechsmalige Formel-1-Weltmeister mit seinem siebten Sieg in Silverstone am Sonntag (15.10/live ORF 1) einen weiteren Rekord knacken. Bislang teilt sich Hamilton die Bestmarke für die meisten Siege bei einem Heimrennen noch mit dem Franzosen Alain Prost. Der vierfache Weltmeister gewann sein Heimrennen in Frankreich während seiner aktiven Laufbahn in der Formel 1 insgesamt sechs Mal. Gewinnt der Brite nur eines der beiden folgenden Rennen in Silverstone am 2. und 9. August, ist Hamilton in dieser Kategorie alleiniger Rekordhalter. Mit seinen Fans wird er einen möglichen Erfolg aufgrund der Coronapandemie aber nicht feiern können. "Der britische Grand Prix ist vor allem dank der Fans der beste. Tausende kommen an die Strecke und sorgen für ein Spektakel. Ohne Zuschauer wird das seltsam", sagt Hamilton, der auf Instagram ein Geheimnis lüftete.

Christina Aguilera und Lewis Hamilton veröffentlichten gemeinsam einen Song

SN/ap Christina Aguilera und Lewis Hamilton veröffentlichten bereits 2018 einen Song miteinander.

Der 35-Jährige hat 2018 mit Musik-Superstar Christina Aguilera einen Song veröffentlicht. Hamilton verwendete bei dem Lied, das den Namen Pipe trägt, auf dem Album Liberation das Pseudonym XNDA. Selbst zu dem Song zu stehen, fiel ihm zunächst schwer. "Ich habe mich nicht getraut, ich weiß nicht warum, es war vielleicht Unsicherheit, Angst, zu viel Nachdenken", schrieb Hamilton, der in Zukunft gerne mehr Musik veröffentlichen würde.