Formel 1: Lewis Hamilton will Mercedes erhalten bleiben

Die Vertragsverlängerung des Rekordweltmeisters ist nach den Aussagen des Briten nach dem Grand Prix von Spanien nur noch Formsache.

In den vergangenen Wochen und Monaten rankten sich einige Gerüchte um Formel-1-Pilot Lewis Hamilton. Die britische Tageszeitung "Daily Mail" berichtete etwa davon, dass Ferrari-Boss John Elkann dem siebenmaligen Weltmeister einen Vertrag mit einem Jahresgehalt von rund 46,5 Millionen Dollar angeboten habe.

Nach seinem zweiten Platz in Barcelona am Sonntag bezog Hamilton abermals zu den Spekulationen rund um einen möglichen Wechsel weg von Mercedes Stellung: "Ich habe noch nichts unterschrieben, aber ich denke, wir treffen uns morgen (Montag). Hoffentlich können wir etwas erledigen." Gemeint war ein Treffen des 38-jährigen Briten, dessen Vertrag bei den Silberpfeilen am Saisonende ausläuft, mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Es ist immer etwas, das man im Hinterkopf hat. Wenn das erledigt ist, kann man sich besser konzentrieren", erklärte Hamilton, der nach dem bis dato besten Saisonergebnis eine Art Liebesbekenntnis zu seinem Team abgab. "Ich arbeite so hart wie möglich mit diesem Team und ich sehe so viel Stärke im Team. Ich glaube, sie sind immer noch hungrig. Auf dem Podium zu stehen und die Begeisterung der Leute zu sehen, mit denen ich schon so lange zusammenarbeite, war etwas ganz Besonderes."

Die Vertragsverlängerung ist also nur noch eine Frage der Zeit - auch weil Mercedes weiterhin Hamiltons beste Chance auf den Gewinn eines achten WM-Titels bleibt.