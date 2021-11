Formel 1: Max Verstappen hat den ersten Matchball

Die Formel-1-Saison neigt sich allmählich dem Ende zu, dennoch feiert die Königsklasse des Motorsports an diesem Wochenende eine Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte der Rennserie gastiert der Formel-1-Zirkus in Saudi-Arabien. In der Hafenstadt Dschidda am Roten Meer laufen die Vorbereitungen auf den ersten Grand Prix des Landes seit Monaten auf Hochtouren. Zwischenzeitlich sah es danach aus, als könnte der Stadtkurs nicht rechtzeitig bis zum Gastspiel der Formel 1 in dieser Woche fertiggestellt werden. Streckenchef Martin Whitaker betont aber: "Die Strecke ist zu 100 Prozent fertig. Ich kann mich an keine Strecke erinnern, die in so kurzer Zeit errichtet wurde." Mit dem Bau habe man erst im Mai begonnen, nun seien nur noch einige Detailarbeiten ausständig.

Ein großes Fragezeichen stellt der über sechs Kilometer lange Rundkurs vor der Premiere nicht nur für die 20 Piloten, sondern auch für Reifenlieferant Pirelli dar. "Dschidda ist vermutlich die größte Unbekannte im ganzen Jahr für uns, weil die Strecke erst kurz vor dem Rennen fertiggestellt wird. Daher können wir uns nur auf Simulationen und andere Informationen, die wir gesammelt haben, verlassen, um die Reifen zu nominieren", erklärt Pirelli-Rennchef Mario Isola. Wie schwierig das "schwarze Gold" auf unbekanntem Terrain zu verstehen ist, zeigte sich bei der Premiere der Formel 1 in Katar vor zwei Wochen: Gleich drei Piloten - darunter Mercedes-Pilot Valtteri Bottas - hatten jeweils mit einem Reifenschaden zu kämpfen.

Unabhängig von diesen Faktoren wird auch in Saudi-Arabien wieder einmal alles auf ein Duell zwischen Red-Bull-Pilot Max Verstappen und dem amtierenden Weltmeister Lewis Hamilton hinauslaufen. Der 36-jährige Brite, der sich wie der gesamte Rennzirkus bestürzt über den Tod von Formel-1-Legende Frank Williams zeigte, befindet sich auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in der Favoritenrolle und will den Rückstand auf Verstappen verkürzen. Die erste Chance, den WM-Titel zu fixieren, hat im vorletzten Rennen der Saison aber sein Widersacher. Bei nur acht Punkten Vorsprung ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der 24-jährige Niederländer noch vor dem letzten Saisonrennen zum Weltmeister kürt, zwar sehr gering, die Formel 1 war in diesem Jahr aber schon für die eine oder andere Überraschung gut.