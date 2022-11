Max Verstappen: "Ich war noch nie ein schlechter Teamkollege"

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen verteidigte sich vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi. Den Worten müssen am Sonntag Taten folgen.

Noch einmal in diesem Jahr dröhnen am Wochenende in Abu Dhabi die Formel-1-Motoren. Die Weltmeisterschaft ist zwar schon lange zugunsten von Red Bull Racing und Max Verstappen entschieden, dennoch sind auch zum Saisonabschluss am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV) alle Augen auf den österreichischen Rennstall gerichtet. Die erhöhte Aufmerksamkeit zu verdanken hat man Weltmeister Verstappen, der in Brasilien die Teamorder zugunsten seines loyalen Teamkollegen Sergio Pérez missachtete und durch sein egoistisches Verhalten viele Sympathien verlor.

Vor dem Grand Prix ...