Formel 1: Max Verstappen nach Last-Minute-Sieg erstmals Weltmeister

Der Niederländer Max Verstappen ist zum ersten Mal in seiner Laufbahn Formel-1-Weltmeister. Der Red-Bull-Star gewann am Sonntag den Großen Preis von Abu Dhabi durch ein Überholmanöver in der letzten Runde, als er an seinem bis dahin im Rennen führenden WM-Widersacher Lewis Hamilton im Mercedes vorbeizog. Verstappen und der Brite waren mit dem gleichen Punktestand ins letzte Rennen dieses Jahres gegangen. Mercedes gewann zum achten Mal in Serie den Konstrukteurstitel.

SN/AP

