Max Verstappen tobt: "Das war eine Schande"

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister verlor nach mehreren Verbindungsabbrüchen beim virtuellen 24-Stunden-Rennen von Le Mans die Fassung. Das Simulationsspiel spricht von einer Sicherheitslücke.

Die Motoren der Boliden in der Formel 1 ruhen zwar noch bis zu den offiziellen Testfahrten der Königsklasse in Bahrain vom 23. bis 25. Februar, dennoch musste sich der zweimalige Weltmeister Max Verstappen in diesem Jahr bereits mächtig über technische Probleme in einem Rennen ärgern. Der 25-jährige Niederländer nahm Mitte Jänner am Finale der "Le Mans Virtual Series" teil. Bei der dritten Auflage des virtuellen 24-Stunden-Rennens von Le Mans standen insgesamt 180 Teilnehmer und 45 Autos am Start. Gefahren wurde ...