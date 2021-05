Formel 1: Mercedes erfüllt Grosjean seinen Abschiedstraum

Es war am 29. November des Vorjahres als Romain Grosjean beim Formel-1-Rennen in Bahrain dem Tod wie durch ein Wunder entkam. Der damalige Haas-Pilot durchbrach bei hoher Geschwindigkeit die Leitplanke, sein Bolide brach in zwei Teile und fing Feuer. Knapp 30 Sekunden lang war der Franzose im Inferno gefangen, ehe er sich selbst aus dem Wrack befreien konnte und aus den Flammen flüchtete. Der Familienvater kam mit Verbrennungen an den Händen und einer leichten Beinverletzung glimpflich davon. Die Flucht aus dem Inferno war Grosjeans letzter Akt in der Königsklasse des Motorsports. Verletzungsbedingt war die Saison 2020 für den 35-Jährigen beendet, für die aktuelle Saison erhielt Grosjean kein Cockpit mehr. Er sitzt nun in der IndyCar Series am Steuer.

Dass die letzte Erinnerung an Grosjean in der Formel 1 der Feuerunfall von Bahrain ist, will der Franzose aber nicht akzeptieren. Mithilfe des Weltmeisterteams Mercedes erfüllt sich Grosjean den Traum, noch einmal in seinem Leben einen Formel-1-Boliden zu steuern. Grosjean wird im Rahmen des Grand Prix von Frankreich einige Demorunden absolvieren und am 29. Juni auf der Rennstrecke in Le Castellet das Weltmeisterauto von Lewis Hamilton aus dem Jahr 2019 fahren. "Ich bin so aufgeregt, es wird ein einzigartiges Erlebnis. Ich bin Mercedes für diese Gelegenheit sehr dankbar", sagte Grosjean. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ergänzte: "Wir wollten nicht, dass Romains Unfall sein letzter Moment in einem Formel-1-Auto ist."