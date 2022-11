Mercedes im ersten Freien Training von Abu Dhabi vorne

Mercedes hat im ersten Freien Training zum Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi am Sonntag (14.00 Uhr/live auf ServusTV, Sky) die Pace gesetzt. Rekordweltmeister Lewis Hamilton drehte Freitagmittag in 1:26,633 Minuten die schnellste Runde vor seinem Teamkollegen George Russell (+0,220 Sek.) sowie Ferrari-Pilot Charles Leclerc (0,255). Hinter Sergio Perez (0,334) platzierte sich Red-Bull-Ersatzfahrer Liam Lawson auf Rang fünf (0,568).

Der Neuseeländer durfte für Weltmeister Max Verstappen ran. Insgesamt acht Ersatzpiloten übernahmen Cockpits in der ersten Trainingssession. Aston-Martin-Fahrer Sebastian Vettel startete mit Rang sechs (0,635) in sein letztes Formel-1-Wochenende. Der Deutsche wurde am Freitag von seinem Vater Norbert überrascht, der Vettels ersten Rennfahreranzug von vor über 25 Jahren mitbrachte.