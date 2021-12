Formel 1: Mercedes "so gut wie noch nie"

Rechtzeitig vor dem Saisonfinale in der Formel 1 befinden sich die Silberpfeile wieder in Topform. Weltmeister Lewis Hamilton fühlt sich in der Rolle des Jägers Max Verstappens wohl.

SN/GEPA pictures Lewis Hamilton (links) oder Max Vestappen? Wer behält im Titelkampf der Formel 1 in dieser Saison die Oberhand?