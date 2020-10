Formel 1: Mercedes-Titeljagd unter Zeitdruck

Die Silberpfeile stehen beim Formel-1-Rennen in Imola vor dem erneuten Gewinn der Konstrukteurswertung. Das verkürzte Rennwochenende setzt die Teams unter Druck.

Bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison reist der Formel-1-Zirkus für einen Grand Prix nach Italien. Nach dem Italien-Doppel im September mit dem traditionellen Rennen auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza und der Premiere in Mugello ist die Königsklasse des Motorsports an diesem Wochenende in Imola zu Gast. Die Coronapandemie macht es möglich, dass die beinahe in Vergessenheit geratene Strecke in Oberitalien nach 14 Jahren ihr Comeback in der Formel 1 feiert. In den Jahren 1980 bis 2006 war das ...