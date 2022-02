Formel 1: Mercedes verwehrt Red-Bull-Teamchef Horner Spionage-Tour

Der Red-Bull-Teamchef ersteigerte eine Führung durch die Erfolgsfabrik des Erzrivalen. Kleingedrucktes rettet die Silberpfeile.

In gut einem Monat startet die Formel 1 in Bahrain nicht nur in eine neue Saison, sondern auch in eine neue Ära. Dank eines neuen technischen Reglements werden die Karten für die zehn Teams neu gemischt, bis auf den Antriebsstrang bleibt nahezu keine Komponente an den Boliden unverändert.

Aufgrund des Paradigmenwechsels im Reglement werden die Karten in der Rangordnung völlig neu gemischt, auf die vielen Mitarbeiter der Teams in den Fabriken kommt deshalb noch mehr Arbeit als ohnehin ...