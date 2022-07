Mercedes will in Frankreich der lachende Dritte sein

Lewis Hamilton bestreitet beim Formel-1-Rennen in Frankreich seinen 300. Grand Prix.

"In Frankreich rechnen wir uns wieder bessere Chancen aus", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff in einer Medienrunde im Rahmen des Grand Prix von Österreich vor zwei Wochen. Wirft man einen Blick auf den bisherigen Saisonverlauf, ist die optimistische Erwartungshaltung des Wieners durchaus berechtigt. Den Silberpfeilen ist es bis zur Saisonhalbzeit in Spielberg gelungen, den Rückstand auf die beiden Topteams Ferrari und Red Bull von über einer Sekunde auf wenige Zehntel pro Runde zu reduzieren. Auf den Mercedes-Paradestrecken in Barcelona und Silverstone war man zeitweise das schnellste Auto im Feld. In den letzten vier Rennen schaffte jedes Mal zumindest ein Mercedes-Pilot den Sprung auf das Podium. Ein weiteres Indiz für die ansteigende Form der Silbernen.

Hamilton steht vor seinem 300. Formel-1-Rennen

Mit dem Circuit Paul Ricard gastiert die Formel 1 an diesem Wochenende auf einer weiteren Strecke, die den Silberpfeilen entgegenkommt. Zwei der drei vergangenen Rennen auf der Strecke in Südfrankreich konnte Mercedes in Person von Lewis Hamilton für sich entscheiden. Im Vorjahr musste sich der siebenmalige Weltmeister nur Red-Bull-Pilot Max Verstappen knapp geschlagen geben. Der amtierende Weltmeister wird nach zwei Ferrari-Siegen in Folge an diesem Wochenende wieder auf die Siegerstraße zurückkehren wollen.

Im Schatten des saisonprägenden Duells zwischen Ferrari und Red Bull könnte Mercedes in Le Castellet der lachende Dritte werden. Hamilton befindet sich nach einer kleinen Schwächephase zu Saisonbeginn wieder in Topform. Der 37-jährige Brite spürt, dass er nun wieder ein Auto zur Verfügung hat, mit dem er aus eigener Kraft um Spitzenplätze kämpfen kann. Dass der Superstar in Le Castellet vor seinem 300. Grand Prix in der Königsklasse des Motorsports steht, dürfte eine zusätzliche Motivation sein. Neben Jenson Button, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Fernando Alonso und Kimi Räikkönen ist Hamilton erst der sechste Pilot, der die 300er-Marke knackt.

Alonso: "Er ist eine Legende"

Angesprochen auf seine Karrierehighlights meint Hamilton: "Der erste Grand Prix, der erste Sieg und das Heimrennen gehören wahrscheinlich dazu. Einfach weil die Verwirklichung des eigenen Traums eine sehr surreale Erfahrung ist." Als einen seiner härtesten Rivalen seiner bisherigen Formel-1-Laufbahn sieht Hamilton seinen ehemaligen McLaren-Teamkollegen Fernando Alonso. "Ich war damals 22 Jahre alt. Es war ein großer Druck, gegen einen großartigen Fahrer wie ihn anzutreten. Wir hatten einige gute Duelle, ich wünschte, wir hätten noch mehr haben können."

Alpine-Pilot Alonso, der milde ausgedrückt nicht gerade zu den größten Sympathisanten Hamiltons zählt, streute seinem einstigen Erzrivalen Rosen: "Er ist eine Legende in unserem Sport. Herzlichen Glückwunsch zum 300. Rennen und hoffentlich bald zu einem weiteren Sieg." Vielleicht schon am Sonntag in Frankreich.