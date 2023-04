Mercedes wittert Morgenluft im WM-Kampf

Trotz der derzeitigen Überlegenheit von Red Bull in der Formel 1 gibt die Konkurrenz nicht auf.

Nach dem Auftaktrennen der Formel-1-Saison in Bahrain vor rund einem Monat sah sich Mercedes dazu genötigt, einen offenen Brief an seine Fans zu verfassen, in dem sich der einstige Branchenprimus für die erneut schwache Performance nach der enttäuschenden Vorsaison entschuldigte. "Wir wissen, euch schmerzt es auch", hieß es etwa in der Mitteilung. Den Kampf um die WM schrieben Teamchef Toto Wolff und Co. schon ab. "Red Bull hat die Meisterschaft in der Tasche. Ich glaube nicht, dass ihnen dieses Jahr ...