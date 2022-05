Formel 1: Monaco-Fluch lässt Charles Leclerc zittern

Ferrari-Pilot Charles Leclerc möchte die WM-Führung in der Formel 1 bei seinem Heimrennen zurückerobern. Die Serie spricht gegen ihn.

46 Punkte Vorsprung hatte Charles Leclerc nach drei Saisonrennen in der Formel 1 auf Titelverteidiger Max Verstappen. Der Ferrari-Pilot schien zu Jahresbeginn nahezu unbesiegbar zu sein und machte keine Fehler. Drei Grands Prix später hat sich das Blatt im WM-Kampf gewendet. Nach dem Ausfall wegen Motorproblemen in Barcelona - Leclerc sah in Führung liegend wie der sichere Sieger aus - steht Red-Bull-Pilot Verstappen mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze der WM-Wertung.

Doch der 24-jährige Monegasse hat schon ...