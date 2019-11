Beim Sechsfachchampion Lewis Hamilton war in Texas Feiern angesagt. Doch bei einigen Konkurrenten scheint die Zukunft gefährdet.

Herschenken will Lewis Hamilton nichts. Schon gar nicht einen Sieg, auch wenn er mit einem zweiten oder dritten Platz genug zu feiern gehabt hätte, Sonntag auf dem Circuit of the Americas. Doch der Brite machte es seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, ...