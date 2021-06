Formel 1: Nach Nullnummern stehen WM-Kandidaten unter Druck

Die Formel-1-Piloten Max Verstappen und Lewis Hamilton dürfen sich im Titelkampf keine Ausfälle mehr leisten. Pirelli-Erklärung nach Reifenschäden von Baku wirft Fragen auf.

Das Rennwochenende in Baku war für die beiden WM-Kandidaten Max Verstappen und Lewis Hamilton ein Wechselbad der Gefühle. Der Niederländer wurde auf dem Weg zum sicher geglaubten Sieg von einem plötzlichen Reifenschaden bei einer Geschwindigkeit von über 300 km/h gestoppt. Weltmeister Hamilton drückte beim Restart nach dem Unfall Verstappens unabsichtlich einen Knopf am Lenkrad, der die Bremsbalance verstellte. Der siebenmalige Champion raste als Führender in den Notausgang, blieb ebenfalls ohne Punkte und verpasste es somit, die WM-Führung wieder an sich zu reißen.

Zwei Wochen nach dem spektakulären Rennen in der aserbaidschanischen Hauptstadt geht das Duell zwischen Herausforderer Verstappen und Altmeister Hamilton beim Großen Preis von Frankreich in Le Castellet am Sonntag (15 Uhr/live Servus TV) in die nächste Runde. Ausfälle oder Ergebnisse außerhalb der Punkteränge sind für die beiden Überflieger im weiteren Saisonverlauf fast schon tabu. Denn nur wer konstant punktet, wird im Duell der beiden auf Augenhöhe agierenden Fahrer am Ende die Oberhand behalten. Niemand weiß das besser als Hamilton. Der 36-jährige Brite holte sich zuletzt vier Mal in Folge den Titel. Dabei punktete der Mercedes-Pilot bei 77 ausgetragenen Rennen nur zwei Mal nicht. In Spielberg schied er 2018 aus, im Vorjahr setzte ihn in Bahrain eine Coronainfektion außer Gefecht.

In Frankreich hofft Hamilton, die Negativserie nach den beiden enttäuschenden Rennen zuletzt beenden zu können. Hoffnung macht dem Briten dabei das Streckenlayout auf dem Circuit Paul Ricard. Dank der lang gezogenen Kurven spielt das Aufwärmen der Vorderreifen keine Rolle - damit hatten die Silberpfeile auf den Stadtkursen in Monaco und Baku große Probleme.

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem die Erklärung von Reifenhersteller Pirelli nach den beiden Reifenschäden von Verstappen und Aston-Martin-Pilot Lance Stroll in Baku. Laut den Italienern ist ein Produktions- oder Qualitätsdefekt der Reifen als Unfallursache auszuschließen. Vielmehr sei ein "umlaufender Bruch an der inneren Seitenwand" der Grund für die beiden Defekte der Reifen gewesen. Ausgelöst wurden diese durch "die Betriebsbedingungen der Reifen". Aber was heißt das konkret? Die Aussagen des italienischen Reifenherstellers klingen nicht nur vage, sondern sie sind es auch. Fest steht lediglich, dass Pirelli nach der eigens durchgeführten Analyse zu dem Ergebnis kommt, keine Schuld an den Reifenschäden zu tragen. Mit den "Betriebsbedingungen" ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Druck in den Reifen gemeint. Denn die FIA gab im Vorfeld des Rennens am Sonntag bekannt, den Reifendruck nicht mehr nur vor, sondern auch nach der Nutzung zu kontrollieren. Es steht der Verdacht im Raum, dass einige Teams den Reifendruck manipulieren, um die Performance zu erhöhen.

Die betroffenen Teams von Red Bull Racing und Aston Martin bekräftigten, schuldlos an den beiden Ausfällen zu sein und die Richtlinien zum Reifendruck zu jedem Zeitpunkt befolgt zu haben. "Das Team hat nichts falsch gemacht. Sie können uns nicht die Schuld in die Schuhe schieben", sagte Verstappen. Weltmeister Hamilton nutzte die Gelegenheit für einen kleinen Seitenhieb in Richtung seines WM-Rivalen: "Für mein Team und mich gibt es klare Vorschriften. Ich war überrascht, dass diese klargestellt werden mussten. Immer, wenn es Reifenschäden gegeben hat, wurden die Drücke erhöht. Das sagt doch schon etwas aus. Ich denke nicht, dass es diesmal Pirellis Schuld war."