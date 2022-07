Formel 1: Nach Spektakel folgt Ansturm auf Spielberg

Das Formel-1-Rennen in Silverstone am vergangenen Wochenende war das wohl beste in der laufenden Saison. Nach dem spektakulären Startunfall des chinesischen Alfa-Romeo-Piloten Guanyu Zhou, der dank des Cockpitschutzes Halo unverletzt blieb, kämpften auf der Traditionsrennstrecke in Großbritannien mit Ferrari, Red Bull und Mercedes gleich drei Teams in hochklassigen Rad-an-Rad-Duellen um die Spitzenplätze. Sogar Fernando Alonso im Alpine und McLaren-Pilot Lando Norris witterten nach der Safety-Car-Phase gegen Rennende noch eine kleine Chance auf das Podest. "Wir waren nicht im Kampf dabei, aber lagen direkt dahinter. Ich habe gehofft, dass sich vielleicht zwei Autos berühren", sagte Alonso. Dass Charles Leclerc wegen eines erneuten Fauxpas der Ferrari-Mannschaft seinen Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen, der mit einem beschädigten Unterboden zu kämpfen hatte, nur minimal verringern und Haas-Pilot Mick Schumacher endlich seine ersten WM-Zähler in der Formel 1 einfahren konnte, ging in dem ereignisreichen Grand Prix am Ende fast unter.

Ein ähnliches Spektakel wie in Silverstone erhoffen sich Tausende Formel-1-Fans, wenn die Königsklasse des Motorsports am kommenden Wochenende in der Steiermark gastiert. Die Vorzeichen für einen denkwürdigen Grand Prix von Österreich stehen jedenfalls aus mehrerlei Hinsicht gut. Denn die Formel 1 absolviert am Red Bull Ring das zweite Sprint-Wochenende der Saison. Das einstündige Qualifying für die Sprint-Startaufstellung findet daher bereits am Freitag statt, am Samstag geht der Sprint über 100 Kilometer über die Bühne und am Sonntag findet das Hauptrennen statt. Für reichlich Spannung ist somit an allen drei Tagen gesorgt.

Auch aus diesem Grund rechnen die Veranstalter in diesem Jahr mit einem Zuschauerrekord auf dem Red Bull Ring. Erstmals könnten an den drei Renntagen insgesamt 300.000 Fans kommen. Der bisherige Zuschauerrekord stammt aus dem Comeback-Jahr 2014, als 220.000 Besucher an die Rennstrecke pilgerten. Gästezimmer in der Region stehen bereits seit Monaten keine mehr zur Verfügung. Vom Murtal bis nach Graz sind alle Unterkünfte praktisch ausgebucht. Selbst auf den besonders bei den niederländischen Fans von Weltmeister Max Verstappen beliebten Campingplätzen gleich neben dem Areal der Strecke sind keine Plätze mehr frei. "Dass alle Campingplätze voll sind, habe ich noch nicht erlebt", sagt Manuela Machner, Geschäftsführerin des Murtal Tourismus. Selbst Stellplätze ohne Strom oder Dusche seien bereits längst vergeben.