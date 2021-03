Formel 1: Nico Hülkenberg als Experte bei ServusTV - "Ich muss die Konkurrenz schlechtreden"

Der 33-Jährige konnte auch für die Saison 2021 kein Stamm-Cockpit in der Formel 1 ergattern. Schon beim Saisonstart der Königsklasse des Motorsports Ende März in Bahrain fungiert der Deutsche aber als Experte für den Salzburger Sender ServusTV. Mit Philipp Eng ist auch ein Salzburger Motorsportler Teil der Formel-1-Crew des Privatsenders.

Geleitet wird das "Projekt Formel 1" bei ServusTV von Tanja Bauer. Die 51-jährige Österreicherin arbeitete bereits 2011 ein Jahr lang mit Hülkenberg bei Sky zusammen. "Man hat damals schon sein Talent erkannt. Nico verfügt über eine klare Analyse. Er war unsere absolute Nummer eins für den Posten", erklärte Bauer. Der Startschuss für die Formel 1 auf ServusTV fällt am 26. März, wenn die Königsklasse des Motorsports in Bahrain mit dem ersten freien Training in die neue Saison startet.

Nico Hülkenberg: "Es gibt von mir natürlich ordentlich Kritik"

Hülkenberg selbst, der auch in dieser Saison als Ersatzfahrer bereitsteht, freut sich auf seine neue Aufgabe: "Eine neue Rolle für mich, in die ich mich erst noch einfinden muss. Ich werde Erfahrungen sammeln müssen, aber bin gespannt auf die neue Herausforderung."

Gewohnt humorvoll und sarkastisch sprach der ehemalige Formel-1-Pilot über seine Herangehensweise als Experte. "Es gibt von mir natürlich ordentlich Kritik. Ich muss die Konkurrenz schlechtreden, damit ich selbst wieder eine Chance habe nächstes Jahr."

Hülkenberg gibt auch eine erste Prognose für die bevorstehende Saison ab. "Mercedes ist zwar wieder klarer Favorit auf den WM-Titel, aber es bleibt abzuwarten, ob Red Bull Racing den Anschluss schafft und ob sich Ferrari rehabilitieren kann. Als Geheimtipp hab ich Aston Martin auf der Rechnung."

Christian Klien und Philipp Eng verstärken das Formel-1-Team von ServusTV

Kommentiert werden die Rennen auf ServusTV von Andreas Gröbl. "Für einen glühenden Motorsportfan kann es gar keinen besseren Job geben, als die Formel 1 in seinem Heimatland zu kommentieren. Nach meinen Boxengassen-Lehrjahren unter den Fittichen meines Kindheitsidols Heinz Prüller habe ich so ziemlich alles kommentiert, was zwei oder vier Räder hat", erklärte der Niederösterreicher.

Ein Duo versorgt die Servus-TV-Zuschauer auch mit aktuellen News von den Rennstrecken dieser Welt. Andrea Schlager und Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien berichten live aus der Boxengasse. "Ich freue mich riesig und werde meine Kontakte einbringen", sagte Klien. Der Vorarlberger war als bislang letzter Österreicher in der Formel 1 als Fahrer aktiv.

Für die freien Trainingssessions am Freitag verstärkt Philipp Eng den Sender als Co-Kommentator. Der 30-jährige Salzburger gewann die Langstreckenklassiker in Daytona sowie Spa und verfügt über Formel-1-Testerfahrung. "Ich freue mich sehr und bin stolz, zum Team zu gehören", sagte Eng.

ServusTV und ORF teilen sich die TV-Rechte für Übertragungen

Jeweils zwölf Rennen der Formel-1-Saison 2021 sind in Österreich auf ServusTV und im ORF zu sehen. ServusTV überträgt die Rennen in Bahrain, Portugal, Monaco, Kanada, Frankreich, Österreich, Ungarn, Niederlande, Singapur, Mexiko, Australien und Saudi-Arabien zeigen. Der ORF überträgt alle anderen Rennwochenenden der Formel 1. Der Grand Prix von Österreich in Spielberg am 4. Juli 2021 ist bei beiden Sendern zu sehen.