Formel 1: Nyck de Vries äußert sich erstmals nach Rauswurf

"Ich möchte Red Bull und der Scuderia AlphaTauri für die Möglichkeit danken, meinen Traum leben zu dürfen", heißt in dem Beitrag von de Vries, der bis zu seinem Rauswurf in den zehn Rennen der bisherigen Formel-1-Saison nicht einen Punkt einfahren konnte. Dass der ehemalige Champion der Formel 2 und Formel E nach so kurzer Zeit sein Cockpit in der Königsklasse des Motorsports schon wieder räumen musste, ging am 28-jährigen Niederländer nicht spurlos vorüber. "Natürlich tut es weh, dass die F1-Chance, von der ich so lange geträumt habe, vorzeitig endete. Aber das Leben ist kein Ziel, es ist eine Reise, und manchmal muss man den harten Weg nehmen, um dorthin zu gelangen, wo man sein möchte", meinte de Vries, der ankündigte, die sozialen Medien eine Zeit lang zu meiden.

De Vries ist trotzdem dankbar Der ehemalige Mercedes-Ersatzmann will trotz des jähen Endes seiner Formel-1-Karriere positiv in die Zukunft blicken: "Ich bin dankbar für unser privilegiertes Leben, stolz auf unsere Reise und meine Familie. Dies ist nur eine weitere Erfahrung, wir machen weiter und freuen uns auf das nächste Kapitel", schrieb de Vries, der sich für viele unterstützende Nachrichten bedankte: "Vielen Dank an alle für eure freundlichen und ermutigenden Nachrichten in der vergangenen Woche. Es war herzerwärmend, eure Unterstützung zu spüren."

BILD: SN/IMAGO/ANP Daniel Ricciardo fährt wieder in der Formel 1.

Ricciardo ersetzt de Vries Ersetzt wird de Vries bei AlphaTauri von Daniel Ricciardo. Der 34-jährige Australier kehrte nach Stationen bei Renault und McLaren zu Beginn dieser Saison als Ersatzfahrer in die Red-Bull-Familie zurück und feiert am Wochenende beim Großen Preis von Ungarn in Budapest sein Renn-Comeback in der Formel 1.