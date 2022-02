Formel 1: Pinkes Auto feiert Comeback, BWT wird Titelsponsor von Alpine

Die Firma mit Hauptsitz in Mondsee agiert ab dieser Saison als Hauptsponsor des Formel-1-Teams.

BWT-Chef Andreas Weißenbacher machte in der vergangenen Saison keinen Hehl daraus, dass die Zusammenarbeit mit Aston Martin in der Formel 1 nicht ohne Probleme verlief. Das lag allerdings weniger an den enttäuschenden Leistungen des hochambitionierten Teams rund um Besitzer Lawrence Stroll, sondern viel mehr an der Lackierung: Sebastian Vettel ging nämlich mit einem Boliden im klassischen Britisch Racing Green an den Start, pinke Farbelemente am Aston Martin musste man hingegen mit der Lupe suchen.

2020 sah das noch ...