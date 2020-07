Formel 1 plant kein weiteres Rennen in Spielberg

Die aufkeimenden Gerüchte, wonach ein weiteres Rennen am Red Bull Ring geplant sei, wurden am Sonntag von allen Seiten dementiert.

Im Vorfeld des Grand Prix der Steiermark kursierte rund um das Fahrerlager das Gerücht, dass nach der Doppelveranstaltung zum Auftakt noch ein drittes Rennen am Red Bull Ring in Spielberg stattfinden soll. Dieses Gerücht wurde am Sonntag jedoch von allen Seiten dementiert, die Rennserie soll wie im Kalender geplant am kommenden Wochenende am Hungaroring den dritten Lauf der aktuellen Formel-1-Saison bestreiten. Grund für die Gerüchte war, dass britische Staatsangehörige in Ungarn dazu gezwungen sind, sehr strikte Isolationsvorgaben einzuhalten. So ist das Verlassen des Hotels nur erlaubt, um die Anfahrt zur Rennstrecke in Budapest in Angriff zu nehmen. Bei Verstößen gegen die Vorgaben droht die ungarische Regierung um Ministerpräsident Viktor Orbán mit Geldstrafen bis zu 15.000 Euro oder sogar Freiheitsstrafen.

Auch vor dem zweiten Rennen der Saison in Österreich setzte die Formel 1 erneut ein Zeichen im Kampf gegen Rassismus. Alle Piloten trugen schwarze T-Shirts, die meisten mit der Aufschrift "End Racism". Weltmeister Lewis Hamilton trug erneut die Botschaft "Black Lives Matter". Einige Fahrer gingen zudem, wie schon beim Saisonauftakt in der Vorwoche, in die Knie.

Nach dem Ende der Doppelveranstaltung am Red Bull Ring zeigte sich der steirische Landesrat Christopher Drexler vom Verlauf der knapp zwei Wochen begeistert: "Anfangs haben wenige daran geglaubt, dass es wirklich gelingen kann, Anfang Juli sogar zwei Formel-1-Rennen in Spielberg zustande zu bringen." Sein erstes Resümee "nach diesem historischen Saisonauftakt in der Steiermark ist durchwegs positiv", sagte Drexler, der sich auch über den hohen Werbewert für Österreich und die Region freute.