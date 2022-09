Platzt der Deal von Red Bull und Porsche doch noch?

Eigentlich galt die Partnerschaft zwischen den beiden Parteien als fix, doch hinter den Kulissen rumort es plötzlich.

Auf der Rennstrecke könnte es für Red Bull Racing in der Formel 1 derzeit kaum besser laufen. Weltmeister Max Verstappen eilt von Sieg zu Sieg und hat vor den verbleibenden sieben Saisonrennen einen komfortablen Vorsprung von 109 Punkten auf die Konkurrenz. Der 24-jährige Niederländer wird sich seinen zweiten WM-Titel in Folge wohl kaum noch nehmen lassen. Ebenfalls eindeutig ist der Vorsprung des österreichischen Rennstalls in der Konstrukteurswertung. 135 Zähler liegt man hier vor Ferrari. Alles deutet auf den ersten Sieg ...