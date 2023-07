Formel 1 präsentiert Rekordkalender für 2024 mit mehreren Grand Prix am Samstag

Die Formel 1 präsentierte am Mittwochnachmittag den Rennkalender für die kommende Saison. Getreu dem Motto "Höher, schneller, weiter" plant die Rennserie 2024 mit insgesamt 24 Veranstaltungen erneut eine Rekordsaison. Eröffnet wird die Saison am ersten Märzwochenende traditionell in Bahrain, ehe eine Woche später der Große Preis von Saudi-Arabien in Szene geht. Um eine Kollision mit dem Fastenmonat Ramadan zu verhindern, findet das Rennen am Samstagabend statt. Auch in Bahrain wird am Samstag gefahren.

Domenicali: "Weg zu nachhaltigeren Kalender wird fortgesetzt"

Die Formel 1 spricht in einer Aussendung von einem wichtigen Schritt in Richtung der seit einigen Jahren geforderten Regionalisierung des Kalenders. So wandert beispielsweise der Grand Prix von Japan in den April zwischen die beiden Rennen in Australien und China, das in den Kalender zurückkehrt. Die Europasaison startet Mitte Mai in Imola und endet Anfang September in Monza. Nicht ins Bild der propagierten Regionalisierung passt der Abstecher nach Kanada Anfang Juni. Von Oktober bis November gastiert die Formel 1 in Austin, Mexiko, Brasilien und Las Vegas, ehe es noch einmal zurück an den Persischen Golf geht, wo am 8. Dezember in Abu Dhabi das Saisonfinale stattfindet. In Österreich gastiert die Formel 1 2024 von 28. bis 30. Juni. "Unser Weg zu einem nachhaltigeren Kalender wird in den kommenden Jahren fortgesetzt", sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali.