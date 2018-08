Formel 1: Red Bull gehen bei Toro Rosso die Fahrer aus

Im Nachwuchsprogramm klafft ein Loch: Nach dem angekündigten Weggang von Daniel Ricciardo und dem Nachrücken von Pierre Gasly ins Einser-Team ist der Toro-Rosso-Platz vakant.

In einem etablierten Team wird ein Platz frei und niemand drängt sich für das Cockpit auf? Auch das gibt es in der Formel 1. In der Red-Bull-Familie gerät der gewohnte Zyklus des Nachrückens von Talenten von Toro Rosso in das Einser-Team ins Stocken. Daniel Ricciardo sucht nach zehn gemeinsamen Jahren ab 2019 bei Renault eine neue Herausforderung und Pierre Gasly rückt von Toro Rosso zu Red Bull Racing auf. Das entspricht dem Brauch des Hauses. Aber wer folgt Gasly?