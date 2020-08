Formel 1: Red Bull Racing hofft auf Hitzeschlacht in Barcelona

Max Verstappen will nach dem ersten Saisonsieg in Barcelona nachlegen.

Mercedes staunte nicht schlecht als beim Grand Prix zum 70-jährigen Jubiläum der Formel 1 in der Vorwoche Max Verstappen und nicht Weltmeister Lewis Hamilton als Erster die Ziellinie in Silverstone überquerte. Grund für den Überraschungssieg des Red-Bull-Piloten waren die heißen Außentemperaturen in Zusammenspiel mit den weicheren Reifenmischungen von Hersteller Pirelli. Um beim Grand Prix von Spanien in Barcelona am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1) zumindest im Rennen eine realistische Chance zu haben die Silberpfeile erneut in Schach zu halten, hoffen Red Bull und Max Verstappen in Katalonien auf eine Hitzeschlacht. WM-Leader Hamilton hat die Bullen nach dem Sieg in Silverstone auf jeden Fall auf dem Zettel: "Red Bull scheint im Rennen nah an uns dran zu sein. Sie haben kein so schlechtes Paket, wie viele Leute gesagt haben. Wir müssen ein Auge auf sie haben, aber ich werde sie nicht übersehen", sagte Hamilton, der in der Fahrerwertung 30 Punkte Vorsprung auf Verstappen besitzt.

Bei Racing Point kehrt Sergio Pérez nach seiner Zwangspause aufgrund eines positiven Coronatests ins Cockpit zurück. Für Ersatzmann Nico Hülkenberg ist das Abenteuer Formel 1 nach zwei Rennen in dieser Saison wieder beendet. Der Deutsche könnte nach starken Leistungen, aber ab der nächsten Saison wieder regelmäßig in einem Formel-1-Boliden zu sehen sein. Alfa Romeo bekundete Interesse am 32-Jährigen. In der "Copygate-Affäre" um Racing Point haben Ferrari und Renault offiziell Berufung gegen das Urteil der FIA eingelegt. Die beiden Teams fordern eine härtere Strafe. Racing Point legte ebenfalls Berufung ein, da sie die erhaltene Strafe als zu hart erachten.

Während beim Grand Prix in Barcelona am Sonntag weiterhin keine Zuschauer vor Ort zugelassen sind, planen die Veranstalter in Russland ein Rennen mit Fans. Beim womöglich ersten Formel-1-Rennen in der Corona-Notsaison mit Zuschauern gehen die russischen Veranstalter von etwa 30.000 Fans in Sotschi aus. Der Große Preis im Ort der Olympischen Winterspiele von 2014 ist für den 27. September angesetzt. Die Haupttribünen sollen zur Hälfte besetzt werden erklärte Geschäftsführer Alexej Titow Die strikten Sicherheits- und Hygiene-Maßnahmen, unter denen die Formel 1 ihre Saison derzeit noch ohne Zuschauer bestreitet, sollen auch in Sotschi eingehalten werden, versicherte Titow. Die sonst übliche Besichtigung der Boxengasse für Zuschauer oder die Autogrammstunden würden auch beim Großen Preis von Russland entfallen. "Es wird sicher kein Grand Prix wie sonst", sagte er.

Quelle: SN