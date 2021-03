Formel 1: Red Bull Racing sagt Mercedes den Kampf an

Die Sehnsüchte vieler Formel-1-Fans könnten in der Saison 2021 endlich erfüllt werden. Nach sieben Jahren der absoluten Mercedes-Dominanz in der Königsklasse des Motorsports machten die Silberpfeile bei den Testfahrten in Bahrain keine gute Figur. Red Bull Racing ist mit Topfahrer Max Verstappen nach einer perfekten Vorbereitung bereit, Mercedes vom Thron zu stürzen.

SN/gepapictures Max Verstappen katapultierte sich nach den Testfahrten in Bahrain in die Favoritenrolle.