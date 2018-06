Formel 1: Red Bull Racing wohl vor dem Wechsel zu Honda

Am Wochenende des kanadischen Grand Prix mehren sich die Hinweise, dass Red Bull Racing dem Juniorteam Toro Rosso folgen und ab 2019 mit Honda-Antrieb fahren wird. Doch die Zukunft von Monaco-Held Daniel Ricciardo ist weiter ungeklärt.

Eigentlich hätte der aktuelle Motorenpartner Renault die Entscheidung von Red Bull Racing, den Vertrag für 2019 und später zu verlängern, schon bis Mitte Mai verlangt. Dann wurde es Ende Mai, nun kommt Mitte Juni, und Dietrich Mateschitz muss im Einvernehmen mit seinen Direktoren Christian Horner, Helmut Marko und Technikchef Adrian Newey bekennen, wohin die Reise in Zukunft gehen wird.

Vor dem Grand Prix von Kanada am Sonntag (Start 20.10 MESZ) auf der Powerstrecke des Gilles-Villeneuve-Kurses in Montréal gibt es Anzeichen, dass Red Bull Racing wie schon Toro Rosso im vergangenen Herbst zu Honda wechseln wird. Von Red-Bull-Seite gibt es dazu hartnäckiges Schweigen, Marko bestätigte lediglich eine schon vor Wochen gemachte SN-Ankündigung: "Bei unserem Heim-GP (Spielberg, 1. 7., Anm.) wird es eine Bekanntgabe geben."

Für Honda spricht, dass Red Bull dann erstmals seit der Übernahme von Jaguar Racing Ende 2004 zum Werkteam würde, denn bisher war man nur "Kunde" (von Cosworth, Ferrari, Renault). Ein Insider sagt: "Die Fortschritte bei Honda sind augenscheinlich. Ich bin überzeugt, dass Honda Renault 2019 längst überholt hat."

Auch wenn die Japaner jetzt schon im vierten Jahr zurück in der Formel 1 sind, kommen sie erst jetzt langsam, aber stetig an die Konkurrenz heran. Mit den Ressourcen und dem Ehrgeiz der jungen Technikermannschaft sollte der Sprung nach vorn gelingen. Und für Honda spricht auch das Faktum, dass es zwischen den Red-Bull-Teams bei gleichem Antriebspartner viele Synergien zu nutzen gäbe.

Für Renault wiederum spricht, dass mit den Franzosen vier Weltmeisterschaften (2010-13) gewonnen wurden. Allerdings: Die einschneidende Reglementänderung zu den Hybridantrieben 2014 hat Renault "verschlafen" oder unterschätzt, je nach Betrachtungsweise.

Die "Ehe" war nach etlichen Problemen mit dem komplizierten Antriebssystem zerrüttet und von wechselseitigen Schuldzuweisungen geprägt. Dennoch gelangen in der Hybridära zehn Siege (sieben von Ricciardo, drei von Verstappen). Doch eine neuerliche längere Bindung an die Franzosen durch Red Bull erscheint vielen im Fahrerlager als wenig zielführend.

Sainz muss auf Ricciardos Entscheidung warten



Die zweite "Baustelle" für die Red-Bull-Führung sind die Fahrer, auch wenn Max Verstappen schon 2017 langfristig verlängert wurde. Daniel Ricciardo, heuer schon zwei Mal (Schanghai, Monaco) siegreich, glänzend in Form und damit bei allen Topteams ein Kandidat, ist ab Ende dieser Saison frei.

Bei Red Bull stellt man die Verlängerung als kein Problem dar, doch könnte der Australier deutlich höher dotierten Angeboten "erliegen". Auch wenn anzunehmen ist, dass Red Bull nach Monaco die künftige Gage Ricciardos nochmals aufbessert.

Doch auch er weiß, dass er es bei Mercedes mit Lewis Hamilton und bei Ferrari mit Sebastian Vettel mit "gesetzten" Nummer-eins-Fahrern zu tun bekäme (und die ihn ziemlich sicher ohnedies nicht als Teamkollegen wollen, weil sie Ricciardo als mehr Gefahr ansehen als jetzt von Bottas bzw. Räikkönen droht).

Von Ricciardos Entscheidung - Verlängerung oder Abgang - hängt auch ab, wo Carlos Sainz jun. 2019 ins Lenkrad greifen wird. Der Madrilene, im Herbst 2017 an Renault verliehen, hat noch immer einen Red-Bull-Vertrag. Sein Vater, Ex-Rallye-Champion Carlos Sainz sen., erklärte den SN in Montréal: "Red Bull muss bis Ende September sagen, ob man Carlos zurückhaben will oder freigibt. Aber so lange wollen wir nicht warten. Renault will jedenfalls mit ihm weiterarbeiten."

Der Sonntag des Österreich-GP würde sich also für zwei Bekanntgaben von Red Bull eignen: die des Umstiegs auf Honda und die der Verlängerung mit Ricciardo. Denn der feiert am 1. Juli seinen 29. Geburtstag.