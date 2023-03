Formel 1: Red Bull setzt die erste Benchmark

Wie nach den Testfahrten erwartet, startet Formel-1-Weltmeister Max Verstappen von der Pole Position in die neue Saison. Doch die Konkurrenz ist nicht so weit entfernt, wie befürchtet.

Die Sensation zum Auftakt der neuen Formel-1-Saison ist ausgeblieben. Nicht der im Training so bärenstarke Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso, sondern Weltmeister Max Verstappen sicherte sich im ersten Qualifying des Jahres die Pole Position in Bahrain. Teamkollege Sergio Pérez machte mit dem zweiten Rang den Samstag für Red Bull perfekt. Der Vorsprung auf die Konkurrenz ist mit drei Zehnteln aber nicht so groß, wie nach den Testfahrten in der Vorwoche befürchtet. Generell ist das Feld näher zusammengerückt und der Kampf um Punkte am Sonntag wird so hart wie selten zuvor. Dass schon im ersten Qualifyingsegment fünf Piloten von fünf unterschiedlichen Teams ausgeschieden sind, beweist das.

Alles andere als ein Red-Bull-Sieg im Rennen am Sonntag wäre aber eine faustdicke Überraschung. Denn beim österreichischen Rennstall geht man davon aus, dass man im Renntrimm besser performt als über eine schnelle Runde.