Red Bull sieht seine WM-Titel nicht gefährdet

Der österreichische Rennstall kann in Texas die Konstrukteurs-WM gewinnen. Mit der Budgetaffäre gehen die Bullen gelassen um.

Red Bull Racing steht in der Formel 1 unmittelbar vor dem nächsten Titelgewinn. Nachdem sich Max Verstappen sowohl in der Vorsaison als auch in diesem Jahr den WM-Titel in der Fahrerwertung sichern konnte, peilt der österreichische Rennstall beim Grand Prix der USA in Austin am Sonntag (21 Uhr/live ORF 1) den Gewinn in der Konstrukteurswertung an.

Während Red Bull die nächste Titelparty plant, fordert die Konkurrenz eine harte Strafe, sollte Red Bull das Budget im Vorjahr, wie von der FIA verkündet, überschritten haben. Medienberichten zufolge soll Red Bull rund 1,8 Millionen US-Dollar zu viel ausgegeben haben. "Das ist schon ein ernster Verstoß", meint Mercedes-Pilot George Russell, der nichts von einer Geldstrafe hält. "Darüber wäre Red Bull vermutlich glücklich. Aber wenn man ihre Budgetgrenze reduziert oder die Zeit im Windkanal, dann tut das wirklich weh." Auch Ferrari-Pilot Carlos Sainz hält eine harte Strafe für notwendig, um eine Nachahmung zu verhindern. "Wir wissen, wie viel eine, zwei, drei, vier Millionen bei der Entwicklung ausmachen können. Darum haben ja auch alle vor ein paar Jahren 350 Millionen ausgegeben."

Bei Red Bull zeigt man sich nach wie vor gelassen, da man nach eigenen Berechnungen unter der Budgetgrenze liege. Die WM-Titel seien laut Motorsportberater Helmut Marko nicht in Gefahr: "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass selbst maximale Verstöße gegen das Reglement von der FIA sehr milde bestraft wurden. Die Gespräche mit der FIA laufen weiterhin."