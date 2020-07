Max Verstappen will jüngster Weltmeister der Geschichte werden. Ferrari hinkt nach Entwicklungsfehlern hinterher.

Die Kräfteverhältnisse in der Formel 1 schienen sich nach den Wintertests Ende Februar in Barcelona nicht verändert zu haben. An der Spitze zog Serienweltmeister Mercedes weiter einsam seine Kreise. Aufgrund der Coronapandemie verschob sich aber der Saisonauftakt in der Formel ...