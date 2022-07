Red Bull vor Heimrennen in Spielberg: "Wollen Vorsprung ausbauen"

Red Bull Racing will das Heimrennen in Spielberg erneut für sich entscheiden. Max Verstappen war im Qualifying für den Sprint nicht zu schlagen. Beide Mercedes-Piloten verunfallten.

Dass die Formel 1 derzeit so beliebt wie nur selten zuvor ist, zeigte sich schon am ersten Tag des Gastspiels der Königsklasse des Motorsports in Österreich: Die Tribünen am Red Bull Ring waren am Freitag gut gefüllt, vor allem die zahlreichen niederländischen Fans sorgten für gute Stimmung und drückten Max Verstappen die Daumen. "Ich genieße es sehr, so viel Unterstützung aus der Heimat zu haben", freut sich der Weltmeister auf das Heimrennen seines Rennstalls Red Bull Racing.

...