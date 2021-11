Formel 1: Red Bull zittert vor dem "Wundermotor"

Max Verstappen schwimmen im Kampf um den Weltmeistertitel in der Formel 1 gegen Lewis Hamilton die Felle allmählich davon.

Nach dem letzten Triple-Header der Saison mit den Rennen in Mexiko, Brasilien und Katar nutzt der Formel-1-Zirkus die Rennpause am kommenden Wochenende dazu, die Akkus nach einer bis dato kräftezehrenden Saison noch einmal bestmöglich aufzuladen, um für die beiden letzten Grands Prix des Jahres in Saudi-Arabien und Abu Dhabi bestmöglich vorbereitet zu sein. Das Finale der Königsklasse des Motorsports im Mittleren Osten steht dabei ganz im Zeichen des Titelkampfes zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und seinem Herausforderer Max Verstappen.

...