Formel 1: Reifenschaden kostet Verstappen Triumph in Baku

In einem chaotischen Formel-1-Rennen in Baku schied WM-Leader Max Verstappen in Führung liegend aus. Lewis Hamilton zeigte Nerven.

"Er muss die erste Runde überleben", prophezeite Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko seinem Schützling Max Verstappen unmittelbar vor dem Start des Grand Prix von Aserbaidschan. Denn bei Red Bull Racing war man davon überzeugt, dass man trotz verkorksten Qualifyings mit den Plätzen drei für Verstappen und sieben für Sergio Pérez das schnellste Paket auf dem Stadtkurs in Baku hat.

Und lange Zeit sah es auch danach aus, als würde der österreichische Rennstall recht behalten. Verstappen führte das Rennen souverän vor seinem Teamkollegen an. Der zweite Doppelsieg in der Hybrid-Ära für Red Bull war zum Greifen nah. Lediglich Weltmeister Lewis Hamilton konnte das Tempo der Führenden einigermaßen mitgehen. Für eine ernsthafte Attacke reichte der Speed des Briten an diesem Wochenende aber nicht aus. Selbst eine Safety-Car-Phase half Hamilton im Duell gegen die beiden Red-Bull-Fahrer nicht. Ausgelöst wurde diese durch einen Unfall von Lance Stroll im Aston Martin. Der Kanadier schlug nach einem Reifenschaden auf der Start-Ziel-Geraden in die Mauer. "Ich habe es erst gespürt, als es passiert ist. Das macht echt Angst", sagte Stroll. Ein Vorbote für das, was an diesem verrückten Rennsonntag noch kommen sollte.

Denn fünf Runden vor Schluss gab auch am Boliden des Führenden Verstappen der Pirelli-Reifen links hinten den Geist auf. Mit einer Geschwindigkeit von über 300 km/h krachte der Niederländer in die Streckenbegrenzung. In diesem Moment wurden durch den heftigen Einschlag nicht nur der Bolide, sondern auch die WM-Träume des 23-Jährigen vorerst zerstört. Fuchsteufelswild stieg Verstappen aus seinem Wrack und verpasste dem kaputten Reifen einen Fußtritt. Eigentlich hätten die harten Reifen in Baku sogar die ganze Renndistanz überstehen sollen. "Es gab keine Anzeichen für Reifenprobleme", so Marko nach dem Rennen. Bei Stroll und Verstappen hielten sie nur etwas länger als die halbe Distanz. Es war nicht das erste Mal, dass sich die Angaben des italienischen Reifenherstellers als falsch herausstellten - mit fatalen Folgen.

Nach dem Verstappen-Zwischenfall wurde das Rennen für etwa eine halbe Stunde unterbrochen. Hamilton witterte beim Restart die Chance zum Sieg, die WM-Führung hätte er als Zweitplatzierter zu diesem Zeitpunkt zurückerobert. Der Mercedes-Pilot erwischte einen perfekten Start, wegen eines Bedienfehlers am Lenkrad schoss Hamilton aber an der ersten Kurve vorbei und wurde 15. Durch den Fauxpas bleibt Verstappen WM-Spitzenreiter. Den Sieg sicherte sich Pérez vor Sebastian Vettel und Pierre Gasly.