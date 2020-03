Formel 1 rüstet in der Krise um

Sieben Rennställe, darunter Red Bull Racing, produzieren in der Rennpause dringend benötigte Beatmungsgeräte. Red-Bull-Berater Marko überraschte mit einem fragwürdigen Vorschlag.

Eine sportliche Branche zeigt in Zeiten der Untätigkeit große Solidarität. Keiner weiß, wann die Formel-1-Saison wirklich starten wird, aber sieben große Rennställe - darunter seit Kurzem auch Red Bull Racing - mit Sitz in Großbritannien haben seit Tagen ihre Motorsportproduktion umgestellt und bauen als Unterstützung für die britische Regierung Beatmungsgeräte. Die Rennställe Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault und Williams planen ein technisch-medizinisches Gemeinschaftsprojekt im Kampf gegen das Coronavirus. Damit sollen britische Spitäler beliefert werden. Eingebunden seien die besten Ingenieure der Branche, sagen alle beteiligten Rennställe.

Unter dem Projektnamen "Pitlane" ("Boxengasse", Anm.) haben die Rennställe der Motorsport-Königsklasse diese Aktion der Solidarität gestartet. Red Bull ist dabei schon mittendrin, verrät Red-Bull-Motorsport-Berater Helmut Marko: "Die Produktion hat bei uns schon begonnen. Das ist das große Plus der Formel 1, dass man in kürzester Zeit auf größte technologische Herausforderungen reagieren kann und auch bei der Produktion das nötige Tempo hat. Wir befinden uns zwar seit dem vergangenen Freitag in der sogenannten vorgezogenen Sommerpause, aber die Produktion jener Teile, die für die britische Regierung angefertigt werden, läuft während der Pause weiter."

Wie kann aber ein Formel-1-Rennstall so dringend benötigte Beatmungsgeräte für Covid-19-Patienten bauen? Alle Rennställe haben sogenannte Fertigungsstellen, die sonst Einzelteile für die Rennboliden herstellen. Jetzt werden die Produktionsstätten umprogrammiert und die Herstellung in drei Arbeitsbereiche aufgeteilt: die Nachkonstruktion bereits vorhandener medizinischer Geräte, die Skalierung der Produktion bestehender Beatmungsgeräte sowie die Prototypanfertigung eines neuen Geräts und dessen Produktion nach bestandener Zertifizierung.

Abseits der Beatmungsgeräte-Produktion der sieben Rennställe hat Red-Bull-Motorsport-Berater Marko mit einem fragwürdigen Vorschlag international für Furore gesorgt. In einem ORF-Interview schlug der 76-jährige Steirer ein "Coronacamp" vor. Er habe seinen Red-Bull-Teams schon die Idee unterbreitet, dass sich alle Fahrer absichtlich mit dem Virus infizieren könnten, um sich zu immunisieren. "Wir haben vier Formel-1-Fahrer, wir haben acht oder zehn Junioren, und die Idee war, dass wir ein Camp veranstalten, wo wir geistig, körperlich diese doch etwas tote Zeit überbrücken", sagte Marko und ergänzte: Die Piloten seien "alles junge, starke, in wirklich guter Gesundheit befindliche Männer", die später dann, "wann immer es losgeht", für eine "wahrscheinlich sehr harte Weltmeisterschaft" gerüstet gewesen wären. Auf die Nachfrage, wie diese Idee denn aufgenommen worden sei, antwortete der Red-Bull-Funktionär schmunzelnd: "Es ist nicht positiv aufgenommen worden."