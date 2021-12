Formel 1: Showdown in der Wüste von Abu Dhabi

Max Verstappen und Lewis Hamilton kämpfen im letzten Saisonrennen um den WM-Titel in der Formel 1.

Am Sonntag (14 Uhr/live ORF 1) kommt es zum letzten Mal in dieser Formel-1-Saison zum Duell zwischen den in der WM-Wertung gleichauf liegenden Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Wer in Abu Dhabi vor seinem Kontrahenten die Ziellinie überquert, kürt sich zum Weltmeister. Wer hat die besseren Karten?Erfahrung. Immer wieder wird die Erfahrung als einer der entscheidenden Faktoren ausgemacht, die über Sieg und Niederlage im Sport entscheiden können. So auch in der Formel 1. Verstappen absolviert trotz seines jungen Alters ...