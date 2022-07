Formel 1: So viele Favoriten wie noch nie in Spielberg

Pünktlich zum Grand Prix von Österreich können nach langer Zeit wieder drei Teams in der Formel 1 um Rennsiege kämpfen.

In den vergangenen Jahren war in der Formel 1 neben Branchenprimus Mercedes immer nur ein weiteres Team aus eigener Kraft siegfähig. Nach der Reform des technischen Reglements hat sich das Kräfteverhältnis in der Königsklasse des Motorsports aber verändert. Während Ferrari und Red Bull vom ersten Saisonrennen an auf Augenhöhe agierten, fuhren die Silberpfeile nur noch hinterher. Nach der starken Leistung von Lewis Hamilton am vergangenen Wochenende in Silverstone gehört nun aber auch Mercedes beim Grand Prix von Österreich wieder zum ...