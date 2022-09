Formel 1: So wird Max Verstappen Weltmeister

Der Red-Bull-Pilot könnte sich in Singapur erneut zum Formel-1-Weltmeister küren. Der österreichische Rennstall soll im Vorjahr angeblich die Budgetobergrenze überschritten haben.

Noch sind zwar sechs Rennen in der laufenden Formel-1-Saison zu absolvieren, doch Weltmeister Max Verstappen könnte bereits an diesem Wochenende beim Großen Preis von Singapur am Sonntag (14 Uhr/live ORF 1) die Titelverteidigung gelingen. "Darüber denke ich nicht wirklich nach. Es ist ziemlich weit hergeholt", sagte der in der WM-Wertung überlegene Red-Bull-Pilot. Damit hat der seit Freitag 25-jährige Niederländer freilich recht, angesichts der schwächelnden Konkurrenz wäre es allerdings keine Überraschung, würde der "fliegende Holländer" nach dem Nachtrennen am Sonntag nicht ...