Spa und Monaco droht das aus: Tradition bleibt in der Formel 1 auf der Strecke

Kultstrecken wie Spa und Monaco droht in der neu ausgerichteten Formel 1 das Aus. Am Sonntag müssen Max Verstappen und Charles Leclerc das Feld von hinten aufrollen.

Mit dem Großen Preis von Belgien fällt am Sonntag (15 Uhr/live ServusTV) der Startschuss für die entscheidende Saisonphase in der Formel 1. Obwohl aufgrund des großen Vorsprungs von Red Bull und Max Verstappen derzeit keine Rede von einem spannenden Titelkampf sein kann, boomt die Königsklasse weiterhin wie selten zuvor. So gab Formel-1-Chef Stefano Domenicali bekannt, dass die verbleibenden neun Saisonrennen allesamt ausverkauft seien. Der Expansionsdrang von Rechteinhaber Liberty Media ist damit aber noch lange nicht gestillt. Der US-Konzern hat der ...