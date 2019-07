Formel-1-Team Haas verlor Hauptsponsor Rich Energy

Der Formel-1-Rennstall Haas hat Hauptsponsor Rich Energy verloren. Der Vertrag mit dem US-Team sei mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden, gab der britische Energy-Drink-Hersteller am Mittwochabend bekannt. Er führte "schlechte Leistungen" als Grund dafür an. Der Getränkehersteller hatte im Mai einen Rechtsstreit das Logo der Marke betreffend verloren.

"Wir haben ins Auge gefasst, Red Bull Racing zu schlagen, in Österreich hinter Williams zu landen ist inakzeptabel", schrieb Rich Energy auf Twitter. In Spielberg landete der Däne Kevin Magnussen als 19. noch hinter Williams-Fahrer George Russell. In der WM-Wertung liegt Haas auf Platz neun unter zehn Teams, nur Williams ist noch ohne Punktgewinn schlechter. Red Bull Racing ist vor dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone an diesem Wochenende Dritter.

Quelle: Apa/Ag.